Агент Глебова о возможном переходе в «Динамо»: «Ждите завтрашний день»

Агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо». Ранее «Р-Спорт» заявил, что Глебов проходит медосмотр для московской команды.

— Правда, что игрок проходил медосмотр и переходит в «Динамо»?

— Без комментариев, ждите завтрашний день, — сказал Банатин «СЭ».

25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел в составе «Ростова» 23 матча во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу.

Контракт опорного полузащитника с клубом рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценил Глебова в 8 миллионов евро.