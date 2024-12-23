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Барбоза: «Частая смена менеджеров — антиреклама «Спартака»

Алина Савинова
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о частой смене менеджеров в «Спартаке».

«Конечно, частая смена менеджеров — это антиреклама «Спартака». Иностранные специалисты достаточно тщательно изучают предложения, чтобы быть уверенными в своем решении. Потому что не все готовы просто взять и уехать в другую страну. Многим нужно сначала удостовериться, что это будет полезный и долгосрочный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Агент отметил, что руководству «Спартака» нужно давать больше времени своим сотрудникам, поскольку частая смена менеджеров дестабилизирует команду и портит имидж клуба.

В ноябре 2024 года «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала, который проработал меньше года в московском клубе. По информации «СЭ», одним из главных кандидатов на эту должность является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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