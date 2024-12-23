Семенов назвал причины плохих результатов «Ахмата» в текущем сезоне

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что «Ахмату» надо прибавлять во всех компонентах игры, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Мне со стороны, конечно, тяжело сказать, чего им не хватает. Надеюсь, во второй части сезона реанимируются, и будут показывать более убедительную игру. Для этого нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, «Ахмат» останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы», — сказал Семенов Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.