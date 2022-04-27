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Агент Николсона: «Шамар уйдет из «Спартака» до истечения контракта только в случае, если футбол в России перестанет существовать»

Агент Николсона заявил, что форвард останется в «Спартаке» на следующий сезон
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Кевин Коуэн заявил, что футболист не уйдет из московского клуба до истечения контракта.

«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт. Николсон — игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», — приводит Sport24 слова Коуэна.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету 25-летнего ямайца 6 голов и 1 результативная передача в 10 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-27-agent-nikolson-pokinet-spartak-do-istecheniya-kontrakta-tolko-yesli-futbol-v-rossii-perestanet-sushchestvovat
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ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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