Агент Николсона: «Шамар уйдет из «Спартака» до истечения контракта только в случае, если футбол в России перестанет существовать»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Кевин Коуэн заявил, что футболист не уйдет из московского клуба до истечения контракта.

«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт. Николсон — игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», — приводит Sport24 слова Коуэна.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету 25-летнего ямайца 6 голов и 1 результативная передача в 10 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.