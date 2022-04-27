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Судейство

Сегодня, 16:45

Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

РФС объявил назначения судей на матчи 27-го тура чемпионата России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

На игре «Зенит» — «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Матч состоится 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Все назначения на матчи 27-го тура РПЛ:

30 апреля (суббота)

«Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Рубин» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Роман Усачёв; инспектор — Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.

«Химки» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Николай Левников.

2 мая (понедельник)

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Игорь Синер.

Источник: https://rfs.ru/news/215780
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Москалев
3
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
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