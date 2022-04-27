Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
На игре «Зенит» — «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Матч состоится 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).
Все назначения на матчи 27-го тура РПЛ:
30 апреля (суббота)
«Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Рубин» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Роман Усачёв; инспектор — Сергей Мацюра.
1 мая (воскресенье)
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.
«Химки» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Николай Левников.
2 мая (понедельник)
«Арсенал» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Игорь Синер.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0