Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

На игре «Зенит» — «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Матч состоится 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Все назначения на матчи 27-го тура РПЛ:

30 апреля (суббота)

«Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Рубин» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Роман Усачёв; инспектор — Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.

«Химки» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Николай Левников.

2 мая (понедельник)

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Игорь Синер.