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Сегодня, 15:59

Гаджиев — о переходе Хвичи в «Наполи»: «Дальше он может попасть в более сильный клуб»

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

«Сложно сказать заиграет или нет, всё зависит от многих факторов, например, как пройдет адаптация, — сказал Гаджиев Metaratings.ru. -Однако у меня нет сомнений, что у Хвичи есть высокий потенциал и он может играть в командах такого уровня, и, думаю, в дальнейшем может попасть в более сильный клуб, чем «Наполи», почему бы и нет? Важно иметь две вещи: это возможности и способности».

Сегодня, 27 апреля, о переходе Хвичи в эфире Radio Kiss Kiss Napoli сообщил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. На данный момент Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-perekhode-kvaratskhelii-v-napoli-v-dalneyshem-on-mozhet-popast-v-bolee-silnyy-klub-1254729/
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Гаджи Гаджиев
2
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