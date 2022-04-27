Гаджиев — о переходе Хвичи в «Наполи»: «Дальше он может попасть в более сильный клуб»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал переход бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

«Сложно сказать заиграет или нет, всё зависит от многих факторов, например, как пройдет адаптация, — сказал Гаджиев Metaratings.ru. -Однако у меня нет сомнений, что у Хвичи есть высокий потенциал и он может играть в командах такого уровня, и, думаю, в дальнейшем может попасть в более сильный клуб, чем «Наполи», почему бы и нет? Важно иметь две вещи: это возможности и способности».

Сегодня, 27 апреля, о переходе Хвичи в эфире Radio Kiss Kiss Napoli сообщил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. На данный момент Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.