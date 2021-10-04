«Спартак» против «Наполи» / РПЛ и сборная / Градиленко в — в итальянском сериАле в 13.00
11:30
Защитник, который в 1990 году провел на поле все 210 минут в двухматчевом противостоянии красно-белых с «Наполи», разберет новую встречу соперников, оценит выступление «Локо» в Риме, поделится своим мнением о перспективах нашей национальной команды в отборе на ЧМ-2022.
А Георгий Кудинов выйдет в эфир из легендарного музея «Милана», что на стадионе «Сан-Сиро». Смотрите лайв с Дмитрием Градиленко в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым».
Читайте также
«Николич уже сидит с отрешенным видом. Анджорин вообще не готов, Бека-Бека только водится...» Что происходит в «Локо»?
ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю