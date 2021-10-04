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«Спартак» против «Наполи» / РПЛ и сборная / Градиленко в — в итальянском сериАле в 13.00

11:30

Защитник, который в 1990 году провел на поле все 210 минут в двухматчевом противостоянии красно-белых с «Наполи», разберет новую встречу соперников, оценит выступление «Локо» в Риме, поделится своим мнением о перспективах нашей национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

А Георгий Кудинов выйдет в эфир из легендарного музея «Милана», что на стадионе «Сан-Сиро». Смотрите лайв с Дмитрием Градиленко в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым».

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