Защитник, который в 1990 году провел на поле все 210 минут в двухматчевом противостоянии красно-белых с «Наполи», разберет новую встречу соперников, оценит выступление «Локо» в Риме, поделится своим мнением о перспективах нашей национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

А Георгий Кудинов выйдет в эфир из легендарного музея «Милана», что на стадионе «Сан-Сиро». Смотрите лайв с Дмитрием Градиленко в программе «Итальянский СериАл с Кудиновым».