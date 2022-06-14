Агент нигерийцев Олусегуна, Ндуки и Окоронкво прокомментировал полноценный переход футболистов в «Краснодар»

Федор Бурдыкин, агент футболистов Давида Ндуки, Джонатана Окоронкво и Олакунле Олусегуна, прокомментировал заявление «Краснодара» о выкупе игроков у болгарского «Ботева».

— Олусегун, Давид Ндука, Джонатан Окоронкво подписали полноценные контракты на четыре года с «Краснодаром». Каждый из ребят желает помочь команде в новом сезоне и с нетерпением ждет старта чемпионата, чтобы радовать болельщиков Краснодара своей игрой.

Что касается агента Таддеуса Идамы, то хотелось бы в очередной раз обратить внимание на этого человека, который не является официальным представителем Олусегуна, но постоянно пытается рекламировать себя за счет других игроков. Человек не имеет достоверной информации о происходящем. Уже даже становится смешно, что журналистам в России интересно его мнение в отношении данных игроков.

«Краснодар» объявил о выкупе Олусегуна, Ндуки и Окоронкво сегодня, 14 июня. До этого футболисты находились в команде на правах аренды.

Все трое заключили контракты с клубом до конца июня 2026 года.