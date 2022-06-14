«Краснодар» выкупил нигерийцев Олусегуна, Окоронкво и Ндуку у болгарского «Ботева»

«Краснодар» объявил о выкупе полузащитников Давида Ндуки и Джонатана Окоронкво, а также нападающего Олакунле Олусегуна у болгарского «Ботева».

Со всеми футболистами заключены контракты до конца июня 2026 года.

Олусегун перешел в «Краснодар» на правах аренды из «Ботева» в августе 2021 года, в феврале 2022 года российский клуб арендовал Ндуку и Окоронкво.

20-летний Олусегун сделал 2 результативных передачи в 9 матчах за основную команду «Краснодара», а также забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас в 19 играх за «Краснодар-2».

18-летний Окоронкво принял участие в 2 матчах «Краснодара» и не отличился результативными действиями, за «Краснодар-2» он забил 2 гола в 4 играх.

18-летний Ндука ни разу не сыграл за основную команду «Краснодара», но принял участие в 4 играх второй команды и не отличился результативными действиями.

Все три футболиста являются представителями Нигерии.