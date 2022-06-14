Андрей Ещенко покинет тренерский штаб «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что Андрей Ещенко покинет тренерский штаб красно-белых.

«Ещенко я предложил альтернативный вариант. Я видел, что он хочет новый вызов. Предложили ему вариант в академии, но не получили согласия. Он покидает «Спартак», — сказал на пресс-конференции Каттани.

Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака» с января 2022 года — с момента завершения карьеры футболиста. 38-летний россиянин выступал за красно-белых с июля 2016 года по январь нынешнего года.