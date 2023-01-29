Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.