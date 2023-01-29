Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта»

Агент Малкома рассказал о будущем футболиста «Зенита»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком. Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гайч: «Я счастлив вернуться в Италию. Хочу помочь «Вероне» не вылететь»
Миладинович о поражении от «Локомотива»: «Сборы, «ножки тяжелые», не хватало уверенности, силы»
Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»
Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно
Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миладинович о поражении от «Локомотива»: «Сборы, «ножки тяжелые», не хватало уверенности, силы»

Гайч: «Я счастлив вернуться в Италию. Хочу помочь «Вероне» не вылететь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости