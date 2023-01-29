Миладинович о поражении от «Локомотива»: «Сборы, «ножки тяжелые», не хватало уверенности, силы»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович подвел итоги товарищеского матча против «Локомотива» (0:2).

— Иван, ты провел первый тайм в игре против «Локомотива». Поделись впечатлениям.

— Мы провели 45 минут, можно сказать, что сыграли хорошо. Да, голов не хватило. Сейчас идут сборы, тренируемся в двухразовом режиме. Надеюсь, что будем продолжать в том же ритме и будем готовиться к чемпионату.

— Какая была установка от тренерского штаба?

— Тренер говорил кому, какие задачи нужно выполнять, и мы старались все это предвести на поле. Понятно, что есть ошибки и моменты, которые нужно исправлять — мы будем над этим работать.

— В первом тайме оборона сыграла на ноль, а чего не хватило, чтобы забить?

— Повторюсь: сборы, «ножки тяжелые», не хватало уверенности, силы. Но мне кажется, что с каждой игрой все будет лучше и лучше.