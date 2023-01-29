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Гайч: «Я счастлив вернуться в Италию. Хочу помочь «Вероне» не вылететь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился эмоциями перед скорым переходом в «Верону».

«Я счастлив вернуться в Италию. Готов играть, я в порядке. Хочу помочь «Вероне» не вылететь», — приводит слова Гайча журналист Джанлука ди Марцио в соцсетях.

Аргентинский форвард уже играл в Италии за «Беневенто», он выступал за команду из серии Б на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что Гайч прибыл в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, набрав 12 очков за 19 матчей.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
Футбол
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
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