Агент нападающего сборной Ирана Агаейпура подтвердил переход футболиста в «Оренбург»
Нападающий «Эстеглаль Хузестан» и сборной Ирана Джавад Агаейпур в скором времени станет футболистом «Оренбурга».
«Мы общаемся с «Оренбургом» по переходу Явада. Скоро он станет игроком этой команды», — приводит Sport24 слова агент форварда Алирезы Никуманеша.
На счету 24-летнего Агаейпура 1 матч за сборную Ирана. В прошедшем сезоне форвард провел за «Эстеглаль Хузестан» 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
Источник: sport24.ru
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