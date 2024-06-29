Бушманов прокомментировал возможный переход Соболева в «Зенит»
Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Я не знаю, почему Соболев хочет покинуть «Спартак». Наверное, сейчас все хотят перейти в «Зенит». Нельзя оставлять человека, который хочет уйти. Соболев — хороший игрок, его уход станет потерей для клуба. Но игрок, который не хочет играть за «Спартак», пусть уходит», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
В сезоне 2023/24 Соболев участвовал в 34 матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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