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Сегодня, 15:13

В Турции заявили, что полузащитник «Бешикташа» Фернандеш готов к переходу в «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент
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Жедсон Фернандеш.
Фото Global Look Press

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника турецкой команды Жедсона Фернандеша в «Зенит».

По данным журналиста Эртана Сузгуна, судьба трансфера 25-летнего португальца в «Зенит» решится в понедельник. Сумма трансфера может составить 18 миллионов евро.

«На данный момент «Зенит» и «Бешикташ» находятся на финальной стадии переговоров. Фернандеш хочет перейти в российский клуб», — сказал Дикме «СЭ».

В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
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