В Турции заявили, что полузащитник «Бешикташа» Фернандеш готов к переходу в «Зенит»
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника турецкой команды Жедсона Фернандеша в «Зенит».
По данным журналиста Эртана Сузгуна, судьба трансфера 25-летнего португальца в «Зенит» решится в понедельник. Сумма трансфера может составить 18 миллионов евро.
«На данный момент «Зенит» и «Бешикташ» находятся на финальной стадии переговоров. Фернандеш хочет перейти в российский клуб», — сказал Дикме «СЭ».
В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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