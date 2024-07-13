Агент нападающего «Родины» Тимошенко рассказал о переговорах с клубами РПЛ
Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.
«Ведутся переговоры, да. Какова вероятность перехода? Не знаю, пока 50 на 50: либо получится, либо нет. У «Родины» есть время для того, чтобы заявить его. Времени достаточно. Если переговоры будут нести результат, тогда смысла заявлять уже не будет. Поэтому пока не заявили. Если они ведут переговоры, значит, какой-то сценарий есть, по котором они готовы его отпустить», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.
Тимошенко выступает за «Родину» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -