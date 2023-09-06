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Агент Сулейманова: «Допускаю, что Тимур входит в сферу интересов «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тимур Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на совете директоров «Локомотива» будет рассмотрена возможность подписания 23-летнего форварда нижегородцев.

«Допускаю, что Тимур входит в шорт-лист «Локомотива». В нем может находиться любой нападающий. Но мне неизвестно, когда будет совет директоров «Локомотива» и что там будут обсуждать. Нас туда не приглашали», — сказал Шпинев «СЭ».

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В июле 2020 года «Пари НН» арендовал нападающего у железнодорожников, а в июне 2021 года выкупил его у москвичей.

В сезоне-2023/24 Сулейманов забил 3 гола в 10 матчах за нижегородцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 1 миллион евро.

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Тимур Сулейманов
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2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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