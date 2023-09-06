Комбаров поделился впечатлениями от тренировок Абаскаля в «Спартаке»
Главный тренер «Звезды» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о тренировочном процессе красно-белых.
В среду, 6 сентября, Комбаров посетил тренировку московской команды в рамках обучения в Академии РФС на лицензию Pro.
«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более,когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с августа 2010 года по июль 2019 года, после чего перешел в «Крылья Советов». Он завершил карьеру футболиста в июле 2021 года.
Комбаров стал главным тренером «Звезды» в июле 2022 года. Команда занимает 15-е место в таблице группы 2 дивизиона Б Второй лиги-2023/24 с 4 очками в 7 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0