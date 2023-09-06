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Комбаров поделился впечатлениями от тренировок Абаскаля в «Спартаке»

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Главный тренер «Звезды» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о тренировочном процессе красно-белых.

В среду, 6 сентября, Комбаров посетил тренировку московской команды в рамках обучения в Академии РФС на лицензию Pro.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более,когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с августа 2010 года по июль 2019 года, после чего перешел в «Крылья Советов». Он завершил карьеру футболиста в июле 2021 года.

Комбаров стал главным тренером «Звезды» в июле 2022 года. Команда занимает 15-е место в таблице группы 2 дивизиона Б Второй лиги-2023/24 с 4 очками в 7 матчах.

Дмитрий Комбаров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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