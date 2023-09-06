Стипиди считает увольнение Евсеева глупейшим шагом руководства «Факела»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

«По Евсееву видно, что он амбициозный тренер, хочет чего-то добиться. Во время матчей он полностью включен в игру. Когда я прочитал про его отставку, то был поражен. Зачем убирать Евсеева, когда он только нашел с командой понимание, стабилизировал состав после той ротации, которая была раньше, и заиграли пацаны? Даже в тех матчах, где были поражения, «Факел» по игре особо не уступал тем командам, с которыми он будет бороться за выживание. Так что я считаю увольнение Евсеева глупейшим шагом со стороны руководства «Факела», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Евсеев стал главным тренером «Факела» в мае 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей во всех турнирах, в которых одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью. После 7 туров воронежский клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ.