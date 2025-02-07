Агент Тикнизяна: «Желание поиграть в Европе есть, но мы уважаем контракт с «Локомотивом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее в «Леганесе» сообщили «СЭ», что не удалось осуществить трансфер Тикнизяна.

«У Наира есть контракт, он готовится к возобновлению сезона. Готовится к весенней части, чтобы решить все поставленные задачи. Желание поиграть в Европе есть, но мы уважаем контракт с «Локомотивом». У нас хорошие отношения с руководством клуба. Наир будет отдавать все силы ради клуба», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.