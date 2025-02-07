Семин объяснил, как большие трансферы в зимнее трансферное окно скажутся на РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании «Зенита» и «Спартака» в зимнее окно.

«Изначально это усиление лиги. Любой хороший купленный игрок — большой плюс для лиги. Это большой плюс для привлечения болельщиков на стадионы. Они хотят смотреть на хороших игроков. Футбол очень популярен, но количество болельщиков на трибунах зависит от качества игры, от отдельных игроков», — сказал Семин «СЭ».

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили Луис Энрике, Ду Кейрос и Ваня Дркушич, которые вернулись из аренды. «Спартак» приобрел вратаря Илью Помазуна и нападающего Леви Гарсию.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.