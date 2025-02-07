«Акрон» подписал защитника «Палермо» Неделчару

Защитник «Палермо» Йонуц Неделчару стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Приветствуем Йонуца в нашем клубе и желаем ему новых успехов на российских полях!» — говорится в заявлении команды.

Неделчару является воспитанником бухарестского «Динамо». Он уже выступал в РПЛ — с 2018 по 2020 год румынский футболист защищал цвета «Урала». После ухода из российского клуба защитник играл в таких командах, как АЕК, «Кротоне» и «Палермо».

За сборную Румынии 28-летний Неделчару провел 27 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Он был включен в итоговый состав команды на Евро-2024, где румыны вышли в плей-офф турнира.