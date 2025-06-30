Футбол
30 июня, 15:27

«Спартак» заплатил 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Абеной

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Спартак» заплатил 30-летнему защитнику из Суринама Миенте Абене 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Metaratings.ru.

30 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Абеной, хотя соглашение с игроком действовало до июня 2026 года. У клуба была возможность прекратить договор в одностороннем порядке, выплатив небольшую компенсацию. Зарплата защитника в «Спартаке» составляла 700 тысяч евро.

Абена играл за «Спартак» с августа 2024 года, проведя 12 матчей без результативных действий. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
  • Степочкин

    Доплатите мне 150 тыс. за то что я не приду работать в Спартак.

    30.06.2025

  • Jean4

    Я надеюсь, эту сумму заплатил из своего кармана тот, кто его пригласил в Спартак?

    30.06.2025

  • Потому что это невозможно продать.

    30.06.2025

  • Ganimed77

    Эту сумму небольшую нужно повесить на того, кто притащил этот хлам в команду, чтобы потом была наука пл... :rage:

    30.06.2025

  • mate

    Менеджеры делают деньги из футбола даже из нонеймов. Лукойл менеджеры не спортсмены, а просто модные, англоговорящие люди.

    30.06.2025

    Агент Мухина сообщил, что в ЦСКА определятся с будущим полузащитника в ближайшее время
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

