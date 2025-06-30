«Спартак» заплатил 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с Абеной

«Спартак» заплатил 30-летнему защитнику из Суринама Миенте Абене 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Metaratings.ru.

30 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Абеной, хотя соглашение с игроком действовало до июня 2026 года. У клуба была возможность прекратить договор в одностороннем порядке, выплатив небольшую компенсацию. Зарплата защитника в «Спартаке» составляла 700 тысяч евро.

Абена играл за «Спартак» с августа 2024 года, проведя 12 матчей без результативных действий. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.