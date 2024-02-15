Агент Мартинса — об уходе футболиста из «Спартака»: «Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, не исключил возможности ухода футболиста из клуба в ближайшее время.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — цитирует Боннефона Sport24.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 26-летний полузащитник провел 17 матчей за красно-белых, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист играл за «Янг Бойз», «Труа», «Олимпик Лион» и «Расинг».

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.