Свищев: «Мы не знаем, виноват ли Промес — надеемся на профессионализм «Спартака»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, что думает об уголовном деле форварда «Спартака» Квинси Промеса.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Нужно ли «Спартаку» расторгнуть контракт с Промесом после вынесения приговора? Не надо никуда торопиться — мы не знаем, виноват ли Промес на самом деле и глубоко не погружаемся в эту тему. Мы все-таки надеемся на профессиональное мнение и решение представителей «Спартака». Вот оно для нас является авторитетным. Клуб разберется, сделает свои выводы и тогда расскажет обо всем. «Спартак» не будет совершать поступки, которые порочат честь и достоинство клуба. Вне зависимости от того, о каком игроке идет речь — иностранном или российском», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

В текущем сезоне 32-летний Промес сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.