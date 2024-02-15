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15 февраля, 16:45

Свищев: «Мы не знаем, виноват ли Промес — надеемся на профессионализм «Спартака»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, что думает об уголовном деле форварда «Спартака» Квинси Промеса.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Нужно ли «Спартаку» расторгнуть контракт с Промесом после вынесения приговора? Не надо никуда торопиться — мы не знаем, виноват ли Промес на самом деле и глубоко не погружаемся в эту тему. Мы все-таки надеемся на профессиональное мнение и решение представителей «Спартака». Вот оно для нас является авторитетным. Клуб разберется, сделает свои выводы и тогда расскажет обо всем. «Спартак» не будет совершать поступки, которые порочат честь и достоинство клуба. Вне зависимости от того, о каком игроке идет речь — иностранном или российском», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

В текущем сезоне 32-летний Промес сыграл 21 матч за «Спартак», в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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