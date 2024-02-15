Сочнов: «Абаскаль темнит, готовит что-то к «Зениту»

Бывший футболист «Торпедо» Владимир Сочнов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в товарищеских матчах.

«Игра «Спартака» не оставила целостного впечатления. Я не понимаю, где там стартовый состав, в какой футбол они играют. У Абаскаля спросили: у вас есть несколько моделей игры? Он говорит: «Да, есть». А я не понял — что есть, где? Наверное, он просто темнит. Готовит что-то к «Зениту». А что, нам не расскажет», — приводит слова Сочнова «РБ Спорт».

Во время подготовки к возобновлению сезона «Спартак» выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

После 18 туров чемпионата России красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 30 очков. В 1-й игре после окончания зимнего перерыва московская команда сыграет против «Зенита».