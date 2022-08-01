Известный агент Александр Маньяков отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента в московском клубе.

«Мне кажется, Леонид Арнольдович устал от информационной возни вокруг клуба, его персоны, семьи. Будем откровенны: [Леонид Федун и его жена Зарема Салихова] сами приложили к этому руку. Но, как я понимаю, и Зареме Равильевне, и Леониду Арнольдовичу нравилось быть в центре внимания. Когда их слова цитируют, постоянно упоминают в медиа.

В связи с [вероятным] уходом Федуна надо посмотреть на то хорошее, что Леонид Арнольдович сделал для клуба: стадион, академия. Я сам воспоминаю, какие Сокольники были — «Академия Черенкова» — и какие они стали сейчас. За это ему надо сказать спасибо", — рассказал Маньяков Eurostavka.ru.