Колыванов: «Если Монтес приедет в «Динамо», а потом сразу уедет, то это будет катастрофа»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса в московский клуб.

«Я не знаю Монтеса и как он играет, поэтому не могу сказать, стоит ли за такие большие деньги покупать его. Если он приедет в «Динамо», а потом сразу уедет, то это будет катастрофа. Иностранцев сейчас вообще не поймешь: многие обещают остаться, но в итоге делают по-своему», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что московский клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Монтес с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро.