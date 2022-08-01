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Колыванов: «Если Монтес приедет в «Динамо», а потом сразу уедет, то это будет катастрофа»

Колыванов высказался о возможном переходе Монтеса в «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса в московский клуб.

«Я не знаю Монтеса и как он играет, поэтому не могу сказать, стоит ли за такие большие деньги покупать его. Если он приедет в «Динамо», а потом сразу уедет, то это будет катастрофа. Иностранцев сейчас вообще не поймешь: многие обещают остаться, но в итоге делают по-своему», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что московский клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Монтес с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-esli-montes-priedet-v-dinamo-a-potom-srazu-uedet-to-eto-budet-katastrofa-1324560/
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
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