Агент Мантуана считает, что игрок способен стать лидером «Зенита»

Агент вингера «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия надеется, что игрок станет лидером питерского клуба.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — цитирует агента Metaratings.ru.

22-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.