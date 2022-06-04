Кечинов считает, что Урунов может пригодиться «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак» после окончания аренды в «Уфе».

«Сложно сказать, нужен ли Урунов сейчас «Спартаку» или нет, но это факт, что он умеет играть. У Остона есть неплохие данные, технически он неплохо оснащен. Но статистика сейчас говорит не за него. Даже тот же Агаларов был ярким, забивал много голов, хоть «Уфа» и вылетела. По Урунову сказать такое невозможно. Все будет зависеть о того, в каком состоянии он приедет на первые сборы, от тренера, увидит ли он в нем надобность или нет, от количества футболистов в команде. Может, кто-то из легионеров уйдет, поэтому он и так и так пригодится», — сказал Кечинов «СЭ».

21-летний узбекский полузащитник провел в аренде в «Уфе» два сезона: 2020/21 и 2021/22. В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей в составе башкирского клуба.