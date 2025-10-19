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19 октября 2025, 13:15

Кузьмичев ответил на вопрос, может ли Батраков перейти в «Рому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал интерес клубов итальянской серии А к своему клиенту.

— Это правда, что им активно интересуются клубы серии А?

— Не могу раскрывать всех деталей. Но я действительно общаюсь не только с посредниками, но и с представителями команд. Причем речь идет о ведущих клубах своих лиг.

— Это правда, что ваша сторона не хотела бы, чтобы Батраков переходил в «Рому» к Гасперини, так как у этого тренера Алексей Миранчук далеко не всегда играл в «Аталанте»?

— В первую очередь действительно держим в голове ту ситуацию с Алексеем. Если помните, Миранчук после аренды в «Торино» вернулся в Аталанту» и выдал довольно яркий отрезок. Однако в конце сезона Гасперини все равно нечасто выпускал его в составе. Поэтому если встанет выбор между «Ромой» и другими итальянскими клубами, римляне не будут для нас в приоритете.

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Контракт 20-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

В этом сезоне Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативных паса в 16 играх.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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