Агент Кучаева ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА по продлению контракта с игроком

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, Александр Клюев, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Как будет конкретика, вы все узнаете. Долгосрочный ли это контракт? Больше добавить нечего», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за армейцев во всех турнирах.

Нынешний контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.