Дзюба опубликовал фото с Хачановым на теннисном корте

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал фото с российским теннисистом Кареном Хачановым. Спортсмены провели тренировку на корте в Дубае.

«Выиграли всех», — написал Дзюба в соцсети.

Дзюба в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 3 голевых паса в 11 матчах.