Личка: «Для нас каждый соперник — принципиальный»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ» о настрое игроков команды на товарищеский матч против «Спартака» (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене».
«Понятно, что это товарищеская игра, но и на «Партизан», и на ОФК мы настраивались хорошо. На стадионе было 16 тысяч человек, и это тоже помогает настроиться на игру. Отлично, что мы провели такие 3 игры на стадионе с болельщиками. Что касается «Спартака», то для нас каждый соперник — принципиальный. Если ты обыгрываешь «Спартак» или «Зенит» — это 3 очка. Если ты выигрываешь у «Факела» — это тоже 3 очка. Поэтому надо стараться выигрывать каждую игру и идти от матча к матчу», — сказал Личка «СЭ».
«Динамо» 20 июля сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
Александр Абустин
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -