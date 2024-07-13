Личка: «Для нас каждый соперник — принципиальный»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ» о настрое игроков команды на товарищеский матч против «Спартака» (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене».

«Понятно, что это товарищеская игра, но и на «Партизан», и на ОФК мы настраивались хорошо. На стадионе было 16 тысяч человек, и это тоже помогает настроиться на игру. Отлично, что мы провели такие 3 игры на стадионе с болельщиками. Что касается «Спартака», то для нас каждый соперник — принципиальный. Если ты обыгрываешь «Спартак» или «Зенит» — это 3 очка. Если ты выигрываешь у «Факела» — это тоже 3 очка. Поэтому надо стараться выигрывать каждую игру и идти от матча к матчу», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» 20 июля сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

Александр Абустин