Семак: «По Клаудиньо предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Клаудиньо.
«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание футболиста: кто-то устает, кому-то нужны какие-то изменения. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, конечно, мы никого держать не будем. Будем искать игроков на эти позиции. Пока никакой конкретики нет на сегодняшний день, только разговоры», — сказал Семак на пресс-конференции.
11 июля сообщалось, что «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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