Агент Кайо: «Во время сборов обсудим его будущее с «Краснодаром»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос о новом контракте футболиста.

«Думаю, что во время сборов мы обсудим с клубом его будущее», — цитирует «РБ Спорт» Хеновеса.

Действующее соглашение 28-летнего бразильца истекает 30 июня 2024 года.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года, на его счету 97 матчей.