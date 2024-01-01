Агент Кайо: «Во время сборов обсудим его будущее с «Краснодаром»
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос о новом контракте футболиста.
«Думаю, что во время сборов мы обсудим с клубом его будущее», — цитирует «РБ Спорт» Хеновеса.
Действующее соглашение 28-летнего бразильца истекает 30 июня 2024 года.
Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года, на его счету 97 матчей.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|
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|3
|6
|9
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|15
|
15
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
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|
Балтика – Сочи
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|2.03
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|
Пари НН – Факел
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
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