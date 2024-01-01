Григорий Иванов: «К первому сбору «Урала» Влут должен быть готов»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий Рай Влут восстановился и должен принять участие в первом сборе команды. Форвард получил травму голеностопа в мае 2023 года, в июне он перенес операцию.

«К первому сбору Влут, конечно, должен быть готов», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

В сезоне-2022/23 Рай Влут провел 25 матчей в составе «Урала», забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.