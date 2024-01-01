Григорий Иванов: «К первому сбору «Урала» Влут должен быть готов»
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нападающий Рай Влут восстановился и должен принять участие в первом сборе команды. Форвард получил травму голеностопа в мае 2023 года, в июне он перенес операцию.
«К первому сбору Влут, конечно, должен быть готов», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.
В сезоне-2022/23 Рай Влут провел 25 матчей в составе «Урала», забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|3
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|2.03
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|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
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|2.03
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|2.03
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
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|
|
Джон Кордоба
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|П
|
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Квинси Промес
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|6
|
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Локомотив
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