Главный тренер «Факела» Ташуев подвел итоги 2023 года

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги 2023 года.

«Если взять мою творческую составляющую, то хороший сезон в «Ахмате», — приводит Metaratings.ru слова Ташуева. — Заняли пятое место и показали лучший результат в истории клуба, побили рекорд по забитым мячам и победам. Многие футболисты провели свой лучший сезон в карьере, этот отрезок запишем в актив. Далее было не очень хорошее начало, уход меня немного расстроил — это негатив. С «Ахматом» у меня была задача попасть выше после пятого места, была стратегия, не совсем все получилось. У меня тогда был контракт на три года, строил большие планы на успехи. Поэтому год не совсем удачный, скорее нормальный для профессионала».

Ташуева уволили из «Ахмата» в начале сезона, в сентябре он возглавил «Факел».

«После этого у меня осталось хорошее впечатление от работы в «Факеле», города, болельщиков и руководства. Мы были внизу таблицы, но уже поднялись в середину. Сейчас хорошо идем. Если взять по гамбургскому счету, то неоднозначно получилось. Неплохие результаты, «Ахмат» и «Факел» показали хороший год. В течение 2023-го мы придумали много инновационных вещей. Будем готовиться дальше», — сказал Ташуев.

«Факел» (21 очко) после первой части сезона занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.