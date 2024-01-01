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Главный тренер «Факела» Ташуев подвел итоги 2023 года

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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги 2023 года.

«Если взять мою творческую составляющую, то хороший сезон в «Ахмате», — приводит Metaratings.ru слова Ташуева. — Заняли пятое место и показали лучший результат в истории клуба, побили рекорд по забитым мячам и победам. Многие футболисты провели свой лучший сезон в карьере, этот отрезок запишем в актив. Далее было не очень хорошее начало, уход меня немного расстроил — это негатив. С «Ахматом» у меня была задача попасть выше после пятого места, была стратегия, не совсем все получилось. У меня тогда был контракт на три года, строил большие планы на успехи. Поэтому год не совсем удачный, скорее нормальный для профессионала».

Ташуева уволили из «Ахмата» в начале сезона, в сентябре он возглавил «Факел».

«После этого у меня осталось хорошее впечатление от работы в «Факеле», города, болельщиков и руководства. Мы были внизу таблицы, но уже поднялись в середину. Сейчас хорошо идем. Если взять по гамбургскому счету, то неоднозначно получилось. Неплохие результаты, «Ахмат» и «Факел» показали хороший год. В течение 2023-го мы придумали много инновационных вещей. Будем готовиться дальше», — сказал Ташуев.

«Факел» (21 очко) после первой части сезона занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: metaratings.ru
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Спартак

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