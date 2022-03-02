В «Сочи» опровергли информацию об отъезде легионеров из команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об объезде всех легионеров из команды после поражения матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:2)

«Это не соответствует действительности», — сказал Рубашко «СЭ».

После 19 туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

В 20-м туре 7 марта сочинцы сыграют в гостях с «Ростовом».