Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ротор» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ротор» в товарищеском матче — 3:1.

Голами у «Динамо» отличились Ян Джапо, Илья Кирш и Абакар Акаев. Единственный гол за «Ротор» забил игрок на просмотре. Игра проходила в Анталье (Турция).

28 февраля махачкалинцы встретятся с «Локомотивом». «Ротор» 3 марта сыграет с «Уралом».