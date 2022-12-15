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Едвай может приостановить контракт с «Локомотивом». Изидор и Камано могут не вернуться в клуб

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тин Едвай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай может приостановить контракт с железнодорожниками и уйдет в аренду в один из клубов эмиратской лиги, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, нападающие Франсуа Камано и Вильсон Изидор задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб, несмотря на подписанные дополнительные соглашения. Отмечается, что к обоим есть интерес из Франции

Едвай выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.

Камано перешел в московский клуб в 2020 год, подписал соглашение до лета 2024 года. В этом сезоне РПЛ он сыграл за «Локо» 16 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Чемпионат
Тин Едвай
Франсуа Камано
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
6
1
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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