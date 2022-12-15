Едвай может приостановить контракт с «Локомотивом». Изидор и Камано могут не вернуться в клуб

Защитник «Локомотива» Тин Едвай может приостановить контракт с железнодорожниками и уйдет в аренду в один из клубов эмиратской лиги, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, нападающие Франсуа Камано и Вильсон Изидор задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб, несмотря на подписанные дополнительные соглашения. Отмечается, что к обоим есть интерес из Франции

Едвай выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.

Камано перешел в московский клуб в 2020 год, подписал соглашение до лета 2024 года. В этом сезоне РПЛ он сыграл за «Локо» 16 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.