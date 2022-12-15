Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

15 декабря, 22:52

Представитель Гаджимурадова заявил, что игрока не устраивает текущее положение в «Урале»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника Рамазана Гаджимурадова, рассказал, что игрок недоволен своим положением в «Урале».

«К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались, — цитирует Кигинько «РБ Спорт». — Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов Премьер-Лиги. Сейчас активно занимаемся этим вопросом, потому что Рамазана не устраивает текущее положение в «Урале». Рассматриваем различные варианты».

В нынешнем сезоне 24-летний Гаджимурадов провел 13 матчей в составе «Урала» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Урал
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Смородская: «Все, что сейчас «Локомотив» делает — полная чушь»
«Не мясо, а колбаса». Бразилец «Зенита» Малком заговорил по-русски в новом видео
Едвай может приостановить контракт с «Локомотивом». Изидор и Камано могут не вернуться в клуб
Агент Сычевого: «По трансферу Владимира были обращения от европейских клубов»
Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье. Очень хочу помочь команде взять титул»
Гаджиев: «Пиняева и Глушенкова можно понять, если они сделают выбор в пользу «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Все, что сейчас «Локомотив» делает — полная чушь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости