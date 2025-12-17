Агент Лусиано Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
«По этому поводу нет никакого предложения», — цитирует Гони РИА «Новости».
Ранее Sport24 сообщал, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно, клубы уже якобы вступили в переговоры.
Футболист пополнил состав «Зенита» в августе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.
В этом сезоне 24-летний Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Источник: РИА Новости
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|2
|14-8
|19
|
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|4
|0
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|
5
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|0
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|9.10
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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Педро
Зенит
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|
Маркиньос
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Юрий Горшков
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|2
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