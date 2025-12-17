Агент Лусиано Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту

Агент нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

«По этому поводу нет никакого предложения», — цитирует Гони РИА «Новости».

Ранее Sport24 сообщал, что армейцы активно интересуются возможностью трансфера Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно, клубы уже якобы вступили в переговоры.

Футболист пополнил состав «Зенита» в августе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.

В этом сезоне 24-летний Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.