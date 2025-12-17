Булыкин: «Если у «Динамо» нет готового тренера уровня Черчесова, то пусть Гусев остается до конца сезона»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выборе нового главного тренера «Динамо».

«Если у «Динамо» нет тренера уровня Черчесова, готового возглавить клуб, то пусть Гусев остается до конца сезона. Нет смысла брать простого тренера. Почему между Черчесовым и Гусевым я выбираю Станислава Саламовича? Он опытный и авторитетный тренер, который работал на топ-уровне и завоевывал трофеи. Гусев в общей сложности еще даже половины сезона не проработал главным тренером, а «Динамо» нужны результаты уже весной», — сказал Булыкин «СЭ».

По данным «СЭ», 15 декабря совет директоров «Динамо» провел заседание, на котором так и не приняли финального решения по главному тренеру. Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, после чего договорились более углубленно проработать этот вопрос. Ожидается, что бело-голубые до Нового года определятся с тренером, который будет руководить командой в весенней части сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Бело-голубые провели последние четыре матча под руководством Ролана Гусева.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.

Руслан Ботвенко