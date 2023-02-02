Агент Гогуа не исключил переход игрока в «Ахмат» летом

Агент Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал для «СЭ» интерес других российских клубов к защитнику.

«Я бы предложит Гогуа «Ахмату», но там сейчас много классных центральных защитников. Ближе к лету, может быть, будет решать этот вопрос. Гогуа и Конате вместе приехали в Россию, они два друга с давних времен. «Ахмат» в данный момент не ищет центральных защитников», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Селюк рассказал, что 28-летний защитник находится на сборе «Химок» в Турции.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл за «Тамбов» и ЦСКА.