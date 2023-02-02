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Сегодня, 12:41

Агент Гогуа не исключил переход игрока в «Ахмат» летом

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал для «СЭ» интерес других российских клубов к защитнику.

«Я бы предложит Гогуа «Ахмату», но там сейчас много классных центральных защитников. Ближе к лету, может быть, будет решать этот вопрос. Гогуа и Конате вместе приехали в Россию, они два друга с давних времен. «Ахмат» в данный момент не ищет центральных защитников», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее Селюк рассказал, что 28-летний защитник находится на сборе «Химок» в Турции.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл за «Тамбов» и ЦСКА.

Седрик Гогуа
Дмитрий Селюк
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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