Селюк: «Гогуа лучший где угодно, а ЦСКА взял неходячку-бразильца Фукса»

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что футболист находится на сборе «Химок».

Ранее об этом сообщалось в Telegram-канале «Панк инсайд».

«Гогуа приехал в расположение «Химок». Сегодня начал тренироваться. Дайте ему чуть-чуть потренироваться. Надеюсь, что он сыграет в товарищеском матче, а там жизнь покажет. Я с большим воодушевлением хочу, чтобы Гогуа вернулся. До сих не понимаю, почему он не играет. Когда защитник играл в «Роторе», то болельщики признали его лучшим игроком команды в сезоне. Гогуа лучший где угодно, но только не в ЦСКА, там ему и трех минут не давали. Они взяли неходячку-бразильца Фукса, который все время больной, а купили его за 8 миллионов. Хочу, чтобы Гогуа вернулся, показал уровень, в ЦСКА осознании свою ошибку и летом вернули его», — сказал Селюк «СЭ».

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл за «Тамбов» и ЦСКА.