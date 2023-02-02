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Сегодня, 12:38

Кавазашвили отреагировал на слова Карпина о Федуне

Виктория Кравченко
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.

Карпин в интервью «СЭ» заявил, что после работы с Федуном перестал воспринимать его слова всерьез.

«Очень тяжело комментировать высказывание Карпина по отношению к Федуну. Все-таки, Валерий Георгиевич заслуженный тренер и главный тренер сборной России, ему доверили такой ответственный пост. Не могу говорить, правильно или нет сказал Карпин. Он высочайший профессионал в футболе и рассказывал о наболевшем. Это нужно не разбирать по косточкам, а принять за основу, это будет правильно», — сказала Кавазашвили Metaratings.ru.

Карпин работал в «Спартаке» генеральным директором с 2008 по 2012 год. С апреля 2009 по май 2012-го, а также с ноября 2012-го по март 2014 года он возглавлял московский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-karpin-vysochaishii-professional-v-futbole-ego-slova-po-otnosheniyu-k-fedunu-o-nabolevshem-224651/
Валерий Карпин
Леонид Федун
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