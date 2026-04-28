В Италии сообщили об интересе «Интера» к Глебову из ЦСКА

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову, сообщает Fc InterNews.

По информации источника, «Интер» следит за многими молодыми талантами в Европе, одним из которых является 20-летний россиянин.

Кроме того, сообщается, что представители Глебова посетили матч «Интера» против «Кальяри» (3:0) в 33-м туре Серии А, где встретились с руководством итальянского клуба, которое подтвердило интерес к футболисту.

В этом сезоне Глебов, который является воспитанником ЦСКА, провел за армейцев 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в 10 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

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