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28 апреля, 13:20

Агент ван Куперен рассказал, почему Сперцян не перешел в «Аякс»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

— Недавно в Сети появлялось ваше фото с Эдуардом Сперцяном. Вы дружите?

— Да, мы друзья, но обсуждаем в том числе футбольные аспекты. Я знаю, что Эдо очень счастлив в «Краснодаре», он воспитанник клуба. Жаль, что не сложилось с «Аяксом» — я тогда не был вовлечен в сделку, но, по-моему, он идеально подходил голландскому клубу по стилю.

Помешали нефутбольные причины: «Аякс» — единственный клуб, который есть на фондовой бирже, много людей принимают решения, и в итоге испугались имиджевых рисков при покупке игрока из России. Сейчас ситуация меняется. Не все клубы в Нидерландах такие.

Но из-за политики также не состоялся трансфер Эль-Каруани в «Спартак». Все было готово, но в итоге «Утрехт» заблокировал сделку.

— В то же время «Твенте» получил 13+2 миллиона евро от «Спартака» за Угальде.

— Голландцы тогда поступили очень профессионально. Они провели большое исследование на предмет того, находится ли «Спартак» под санкциями и так далее. Трансфер был сложным, но он случился.

— Примеры Сафонова, Захаряна, Головина помогают в трансферах россиян в Европу?

— Сделки возможны, но все зависит от конкретного клуба. Есть те, кто жестко говорит «нет» любым российским командам. Другие колеблются, их можно убедить. А есть те, кто спокойно работает. У нас были и есть клубы, которые прямо говорят: для нас не проблема сделать трансфер из России. По Угальде, например, многие не видят препятствий. Если ты хороший игрок, выход найдется всегда. Возвращение российских команд в еврокубки, конечно, упростило бы процесс», — сказал ван Куперен «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Сперцян провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

Нейтан ван Куперен и&nbsp;Квинси Промес.«Промес из тюрьмы каждый день спрашивает о «Спартаке». Интервью агента ван Куперена — о трансферах и России

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Эдуард Сперцян
ФК Аякс
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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