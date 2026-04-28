Агент ван Куперен рассказал, почему Сперцян не перешел в «Аякс»

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

— Недавно в Сети появлялось ваше фото с Эдуардом Сперцяном. Вы дружите?

— Да, мы друзья, но обсуждаем в том числе футбольные аспекты. Я знаю, что Эдо очень счастлив в «Краснодаре», он воспитанник клуба. Жаль, что не сложилось с «Аяксом» — я тогда не был вовлечен в сделку, но, по-моему, он идеально подходил голландскому клубу по стилю.

Помешали нефутбольные причины: «Аякс» — единственный клуб, который есть на фондовой бирже, много людей принимают решения, и в итоге испугались имиджевых рисков при покупке игрока из России. Сейчас ситуация меняется. Не все клубы в Нидерландах такие.

Но из-за политики также не состоялся трансфер Эль-Каруани в «Спартак». Все было готово, но в итоге «Утрехт» заблокировал сделку.

— В то же время «Твенте» получил 13+2 миллиона евро от «Спартака» за Угальде.

— Голландцы тогда поступили очень профессионально. Они провели большое исследование на предмет того, находится ли «Спартак» под санкциями и так далее. Трансфер был сложным, но он случился.

— Примеры Сафонова, Захаряна, Головина помогают в трансферах россиян в Европу?

— Сделки возможны, но все зависит от конкретного клуба. Есть те, кто жестко говорит «нет» любым российским командам. Другие колеблются, их можно убедить. А есть те, кто спокойно работает. У нас были и есть клубы, которые прямо говорят: для нас не проблема сделать трансфер из России. По Угальде, например, многие не видят препятствий. Если ты хороший игрок, выход найдется всегда. Возвращение российских команд в еврокубки, конечно, упростило бы процесс», — сказал ван Куперен «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Сперцян провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

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